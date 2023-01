Provvedimenti disciplinari per tutti, tutti in sfida e maglie del serale sospese. Cosa sta succedendo ad Amici? O meglio, cosa è successo durante la festa di Capodanno ad Amici?

Ramon, che aveva già ottenuto la maglia di danza per il Serale, se l’è vista sospendere a causa di un grave comportamento che ha portato Maria De Filippi e la produzione a prendere provvedimenti per i ragazzi.

Nello speciale di Amici di Maria De Filippi di domenica 15 gennaio, la classe di Amici verrà richiamata a causa di uno spiacevole episodio verificatosi durante la festa di Capodanno. Di cosa di tratti non lo sapremo mai, dal momento che Maria De Filippi e la produzione del talent show hanno deciso di censurare le immagini e di non mostrare il video su Canale 5 per rispetto nei confronti dei telespettatori.

Ma la curiosità è tanta e sui social è partito il totoscommesse: si parla di ragazzi ubriachi al party di Capodanno, ipotesi smentita a causa del numero di bottiglie di alcolici presenti. Sei in tutto, quelle concesse dalla produzione, solo per un brindisi di mezzanotte.

La possibilità è allora quella che i ragazzi abbiano introdotto altre bottiglie di alcolici dall’esterno e si siano mostrati in video in stato di ubriachezza, rendendosi protagonisti di uno spettacolo per niente piacevole. Anche qui, nessuna certezza.

Si parla anche di atti vandalici che avrebbero danneggiato la struttura in cui si trovano i concorrenti di Amici. Ma anche qui, conferme non ce ne sono.

Lo sapranno solamente i diretti interessati, che si sono trovati a fare in conto con impegnative sfide. Il provvedimento disciplinare, infatti, inflitto ai ragazzi di Amici è stata la sfida immediata. Superata da (quasi) tutti.