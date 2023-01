Ci sono conferme in questi minuti sul fatto che i problemi FIFA 23 di oggi 12 gennaio abbiano un’origine ben precisa. A quanto pare, infatti, in giornata è prevista una lunga manutenzione sui server EA Sports che a conti fatti renderà praticamente impossibile giocare online in mattinata. Dunque, dopo aver osservato più da vicino alcune offerte per il gioco, come avrete notato nelle scorse settimane tramite altri articoli pubblicati qui da noi, stavolta tocca spiegare per quale ragione dalle 9 di stamane in tanti si stiano imbattendo in un messaggio di errore provando a giocare online.

Primi riscontri sui problemi FIFA 23 oggi: emerge l’orario della manutenzione per i server EA Sports

I problemi FIFA 23, dunque, questa volta non riguardano un disservizio che avrebbe colpito i server EA Sports, anche se è anomalo che l’intervento duri così tanto. Se da un lato questioni del genere tendono a trascinarsi per circa un’ora, dalle prime informazioni che ho avuto modo di raccogliere sembrerebbe che in questo frangente il servizio possa essere ripristinato tra le 13 e le 14 italiane di oggi. Non è un caso che in tanti si stiano chiedendo per quale ragione si proceda ora, con una finestra temporale così ampia.

Come riportato da alcuni utenti all’interno di community tematiche, si tratta di una manutenzione grossa, vale a dire di un title update. Rispettando le logiche relative al normale utilizzo dei server, la scelta strategica dei tecnici è stata di farla al mattino per dare fastidio a meno persone possibili. Allo stesso tempo, si è deciso di procedere questo giovedì, in quanto si è da poco chiusa la settimana di rivals. Insomma, lo staff ha dato la possibilità a tutti di finire le partite che erano in programma.

In ogni caso, troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui problemi FIFA 23 di oggi all’interno di uno specifico account Twitter, con riscontri sull’intervento ai server EA Sports.

