Verso la fine della scorsa settimana, Google ha finalmente rilasciato il tanto atteso aggiornamento di Android Auto alla versione beta che abilita tutti gli utenti alla nuova interfaccia conosciuta come Coolwalk. Si tratta dell’ultima versione 8.7, che ospita diverse novità riguardanti le funzionalità, tra cui, ad esempio, vi è il miglioramento della modalità ‘Non disturbare’ ed un update sulla modalità ‘Buio’. Anche il design si presenta rinnovato, mostrando una nuova dashboard principale che regala maggiori informazioni a portata di clicl, comprende una dock per un percorso più rapido, simile a quello già adottato su Android 12L su tablet e pieghevoli e posizionato sul lato sinistro vicino al volante, e include nuove funzioni.

È stato oggetto di rinnovo anche il widget relativo alla riproduzione dei media: infatti, si può riavvolgere tempestivamente qualsiasi tipo di contenuto rendendo molto più semplice la navigazione lungo la timeline senza l’obbligo di dover far iniziare da capo l’ascolto di una canzone oppure di un podcast. Tra le novità introdotte non poteva mancare quella riguardante l’app di messaggistica WhatsApp; difatti, il servizio ha ricevuto il supporto per effettuare chiamate vocali su Android Auto, anche se con una limitazione; ovvero, sarà a disposizione solamente a bordo dei più recenti dispositivi Pixel e Samsung. Ora come ora, non ci sono ulteriori dettagli relativi all’ampliamento su ulteriori marchi. Ovviamente, resteremo aggiornati anche su questo aspetto.

La nuova interfaccia Coolwalk, inoltre, permetterà anche una migliore interazione con Google Assistant. La grafica si mostra maggiormente veloce ed il sistema è capace di acquisire le abitudini degli utenti, che possono riguardare la musica oppure le impostazioni e così via. Infine, il colosso di Mountain View ha deciso anche di allargare il programma di condivisione della chiave digitale per le auto anche sui device dei marchi Samsung e Xiaomi. Precisamente, gli utenti in possesso di questi smartphone potranno utilizzare l’NFC per aprire e accendere la vettura senza dover per forza inserire la chiave manualmente. Tuttavia, questa funzione, solo per adesso, è disponibile su specifici modelli di auto BMW, anche se tra non molto il produttore californiano ha affermato che arriverà anche su altri marchi.

