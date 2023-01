Un altro trasloco per Italia’s Got Talent e i suoi aspiranti vincitori. Chi conosce il programma sa bene che una volta era in mano a Mediaset e Canale5 fino a quando non si optò per un passaggio a Sky dove il talent show è rimasto fino a qualche tempo fa. La prossima edizione di Italia’s Got Talent arriverà su Disney+ e sarà una novità assoluta visto che il programma prodotto da Fremantle Italia sarà il primo Got Talent in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming.

A dare annuncio di questa novità sono stati i piani alti e, in particolare, Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia che si sono detti entusiasta dell’arrivo del format sulla piattaforma “un tassello che si aggiunge alla nostra collaborazione con Fremantle. Italia’s Got Talent rappresenta un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo per il pubblico di Disney+“.

A queste dichiarazioni si sono unite poi quelle di Andrea Scrosati Group COO e CEO Continental Europe di Fremantle: “Got Talent è il principale talent del mondo e uno dei formati più preziosi di Fremantle. Non poteva esserci un partner migliore di Disney per farlo sbarcare, per la prima volta in Europa, su una piattaforma streaming. Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che siamo certi porterà ad uno show unico e straordinario per gli abbonati di Disney+ in Italia”.

Italia’s Got Talent ha all’attivo ben dodici stagioni per un totale di oltre 1270 concorrenti cercando di portare a casa la vittoria o il ‘sì’ del “Golden Buzzer” dei giudici. Nel corso degli anni si sono alternati sul palco cantanti, comici, ballerini, illusionisti e acrobati, ma anche artisti di fama internazionale e dilettanti con il sogno di portare a casa un applauso. Per alcuni le cose sono addirittura andate meglio di quanto previsto e, in particolare, tra questi ricordiamo Max Angioni, Aurora Leone e Mary Sarnataro.