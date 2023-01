Si torna a parlare in queste ore di backup WhatsApp bloccato, con alcuni problemi che a dirla tutta non registravamo da diverso tempo. Vedere per credere il fatto che il nostro ultimo articolo a tema risale a circa un anno fa, quando sul nostro magazine abbiamo provato ad anticipare alcune limitazioni che sarebbero arrivate di lì a poco attraverso la nota app di messaggistica. Da ieri, però, ci sono alcune segnalazioni da parte di utenti, a detta dei quali alcuni dati memorizzati attraverso l’app ed “appoggiati” a Google Drive sarebbero andati perduti senza il proprio consenso.

Segnalati problemi con il backup WhatsApp bloccato: cosa sappiamo fino a questo momento

Dunque, occorre tenere gli occhi aperti a proposito del backup WhatsApp bloccato, considerando il fatto parte del pubblico (soprattutto coloro che sono in possesso di un iPhone, stando alle segnalazioni di queste ore), pare aver fatto i conti con una brutta sorpresa nello scorcio iniziale del 2023. Basti pensare a quanto ho avuto modo di raccogliere all’interno del forum ufficiale di Google, dove più di un utente ha segnalato a Google il fatto che il backup WhatsApp da Google Drive faccia registrare anomalie, con dati che vengono eliminati automaticamente.

L’assistenza, dal canto suo, per ora si limita a dire che, a proposito della perdita di file, è necessario approfondire la questione recandosi all’interno dell’articolo della guida Trova o recupera un file. Lì tutti coloro che stanno registrando problemi con il backup WhatsApp possono provare a fare i passaggi necessari per recuperare file, cartelle o foto mancanti nel proprio archivio.

Allo stesso tempo, qualora i passaggi indicati non dovessero rivelarsi efficaci, è possibile accedere alla voce “Recupero file“, in modo da verificare se possa essere recuperare tutto da lì. Anche voi avete notato problemi con il backup WhatsApp?

