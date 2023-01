Laura Pausini festeggia 30 anni di carriera nel 2023, tanti sono quelli trascorsi da un bellissimo Festival di Sanremo che le fruttò la vittoria con La Solitudine. Era il 1993 e da quel momento sono passati quasi 30 anni. “Quasi” perché in realtà all’epoca il Festival si teneva alla fine di febbraio, non all’inizio del mese come invece accade oggi.

I 30 di carriera di Laura Pausini, dunque, scattano il 27 febbraio 2023, una data che non rende possibile i festeggiamenti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, in occasione dell’edizione numero 73 guidata da Amadeus.

Sarebbe stato bellissimo festeggiare sul palco da dove tutto ha avuto inizio con quella indimenticabile canzone che ancora oggi cantiamo tutti. “Marco se n’è andato e non ritorna più”, Laura invece non se n’è mai andata dai cuori della gente, che da quel 27 febbraio 1993 si è moltiplicata di anno in anno rendendola in assoluto la cantante italiana più apprezzata all’estero.

L’ipotesi era stata avanzata, in effetti. Negli scorsi giorni, Laura Pausini aveva condiviso una serie di immagini bianche su Instagram lasciando pensare che presto avrebbe avuto qualcosa da dire. Ed è stato proprio così: è tornata sui social per comunicare una data, quella del 27 febbraio 2023, quando probabilmente uscirà il suo nuovo singolo.

Nella stessa occasione, rispondendo alle domande dei fan tra i commenti, ha smentito definitivamente la sua presenza all’Ariston. Laura Pausini a Sanremo 2023 non ci sarà perché sarebbe impossibile festeggiare i suoi 30 anni di carriera con così tanto anticipo. Sanremo 2023 termina sabato 11 febbraio, quando al suo anniversario mancherebbero ancora 16 giorni.

“Sanremo finisce l’11 febbraio. Mi sembra impossibile festeggiare in anticipo: i miei 30 anni sono il 27 febbraio. Si parte da lì”, il commento di Laura che non sarà al Festival quest’anno, almeno non per i festeggiamenti dei 30 anni di musica.