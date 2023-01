Neanche ventiquattr’ore dopo il responso dei Golden Globes 2023, oggi, con una diretta sul canale Instagram dell’evento, le attrici Haley Lu Richardson (The White Lotus) e Ashley Park (Emily in Paris) hanno annunciato le nomination per i migliori interpreti di cinema e tv dei SAG Awards 2023, 29esima edizione del premio assegnato dal sindacato degli attori (SAG-AFTRA: acronimo che sta per “Screen Actors Guild and the American Federation of Television and Radio Artists”). Poco prima della diretta, il sindacato ha reso nota un’altra importante novità: l’inizio della collaborazione con Netflix, che quest’anno trasmetterà sul suo canale Youtube la cerimonia la quale, nel 2024, passerà direttamente sulla piattaforma.

Per quanto riguarda il cinema, partiamo dal testa a testa tra i due film che hanno conseguito il più alto numero di candidature: e sono Everything Everywhere All at Once e Gli Spiriti dell’Isola, ben 5 a pari merito. Entrando nel dettaglio delle singole categorie, va tutto abbastanza prevedibilmente per il miglior attore non protagonista, dove c’è Ke Huy Quan di Everything Everywhere All at Once, fresco vincitore del Golden Globe, con accanto i più agguerriti competitors, ossia Brendan Gleeson e Barry Keoghan, entrambi per Gli Spiriti dell’Isola. Sorpresa parziale qui per la presenza del Paul Dano di The Fabelmans, assente nella cinquina dei Golden Globes.

Migliore attrice non protagonista: ci sono Angela Bassett, premiata ai Globes per Black Panther: Wakanda Forever, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu, entrambe da Everything Everywhere All at Once, rintuzzate dalla Kerry Condon deGli Spiriti dell’Isola e dall’unica parziale sorpresa della Hong Chau di The Whale, coprotagonista del film con Brendan Fraser. Il quale Fraser, e così passiamo ai migliori attori dei SAG Awards 2023, è ovviamente candidato insieme al favorito Colin Farrell, vincitore del Golden Globe, ottenuto anche dall’Elvis di Austin Butler, altro avversario molto accreditato. Chiudono la cinquina Bill Nighy per Living, un classico ruolo drammatico d’alta scuola, per il remake di Vivere di Kurosawa, e la sorpresa Adam Sandler con Hustle, storia di vita e di sport che è un altro tassello della nuova carriera (anche) da interprete serio dell’attore.

Everything Everywhere All at Once

Migliore attrice: tutti i riflettori restano puntati su Cate Blanchett, strafavorita per il ruolo della dispotica direttrice d’orchestra di Tár. Pochissime le chances delle altre, da Viola Davis ad Ana de Armas-Marilyn Monroe. E dovrà alzare bandiera bianca anche la Michelle Yeoh di Everything Everywhere All at Once, che sarà costretta ad accontentarsi del Golden Globe. Sorpresa qui la candidatura di Danielle Deadwyler per Till, storia che ruota intorno all’assassinio di un ragazzo per motivi razziali nel 1955.

Ultima categoria miglior cast, praticamente la versione del “Miglior Film” dei SAG Awards. Qui si rinnova lo scontro tra Everything Everywhere All at Once e Gli Spiriti dell’Isola, in una cinquina completata da The Fabelmans, Babylon e la sorpresa Women Talking di Sarah Polley. Ci sarà tempo per tutte le valutazioni del caso. Nel frattempo si può sottolineare l’usuale sensibilità riservata al tema della diversità, con una rappresentanza eterogenea e inclusiva.

E si può concludere notando alcune delusioni e assenze importanti. Babylon in primo luogo: ha ottenuto la candidatura per il miglior cast, ma tutti i suoi interpreti, Margot Robbie, Diego Calva, Brad Pitt, sono stati snobbati. Tra i protagonisti maschili poteva sperare in un posto in cinquina Hugh Jackman per The Son. E di sicuro tra le migliori attrici contava sulla nomination, che avrebbe ampiamente meritato, Michelle Williams per The Fabelmans, una delle assenze più pesanti. Nella stessa categoria è stata “dimenticata” Emma Thompson, per un ruolo da commedia intelligente, Il Piacere è Tutto Mio, genere quasi sempre penalizzato ai premi.

Cate Blanchett in Tár

SAG Awards 2023: i numeri di un premio anticamera dell’Oscar

Ribadiamo che i responsi dei SAG Awards 2023 vanno tenuti in grande considerazione. Nati nel 1995, infatti, i SAG si sono rapidamente imposti come uno dei premi più rilevanti della stagione, un ottimo indicatore in grado di prevedere i trend in chiave Oscar (e forse non è un caso che le votazioni per le nomination dell’Academy si aprono proprio domani). Questo perché a decidere i vincitori delle statuette sono gli attori iscritti al sindacato SAG-AFTRA, le stesse persone chiamate a esprimersi successivamente per l’assegnazione degli Oscar di categoria. Anzi, per essere precisi il bacino di elettori è molto più ampio rispetto all’Academy, dato che i membri votanti del sindacato sono oltre 130mila, il numero in assoluto più consistente nel circuito dei premi, come il sito dell’organismo non manca orgogliosamente di sottolineare.

I numeri parlano chiaro: in 28 edizioni la manifestazione ha assegnato 112 premi agli attori (nelle quattro categorie individuali). E per ben 77 volte chi ha prevalso ai SAG Awards ha bissato con la statuetta dell’Academy, vale a dire l’86 percento del totale, un numero così imponente da non poter costituire solo una curiosità statistica. Solo per restare all’ultima edizione, l’anno scorso fu caratterizzato da un percorso netto, coi quattro premiati dai Sag, Will Smith, Jessica Chastain, Troy Kotsur e Ariana DeBose, che si ripeterono agli Oscar.

Non finisce qui. Perché il quinto riconoscimento, quello per il miglior cast, costituisce un buon viatico per la vittoria dell’Oscar più prestigioso, Miglior film. L’accoppiata si è concretizzata 13 volte su 27. Superfluo dire che l’ultima volta è accaduto l’anno scorso, quando tra qualche meraviglia I Segni del Cuore ottenne la vittoria. E proprio quel riconoscimento modificò le carte in tavola, dando l’avvio alla sorprendente cavalcata che condusse il film dedicato alla comunità sorda a sbaragliare la concorrenza nella notte degli Oscar. Ora l’appuntamento è rimandato alla cerimonia di premiazione di domenica 26 febbraio, allo Shrine Exposition Center di Los Angeles.

Ecco tutte le nomination per il cinema dei SAG Awards 2022

Miglior Cast

The Fabelmans, Steven Spielberg

Babylon, Damien Chazelle

Gli Spiriti dell’Isola, Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Women Talking, Sarah Polley

Migliore attrice

Cate Blanchett, Tár

Viola Davis, The Woman King

Ana de Armas, Blonde

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Danielle Deadwyler, Till

Migliore attore

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Bill Nighy, Living

Colin Farrell, Gli Spiriti dell’Isola

Adam Sandler, Hustle

Migliore attrice non protagonista

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, Gli Spiriti dell’Isola

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Hong Chau, The Whale

Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once

Migliore attore non protagonista

Brendan Gleeson Gli Spiriti dell’Isola

Barry Keoghan, Gli Spiriti dell’Isola

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Paul Dano, The Fabelmans

Migliori Controfigure

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

The Woman King

