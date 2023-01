Stanno per partire i rimborsi DAZN per i problemi riscontrati durante Inter-Napoli: l’azienda dello sport in streaming, a margine della riunione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) indetta dal ministro Adolfo Urso ed a cui hanno partecipato il ministro Andrea Abodi, il presidente e l’AD della Lega Serie A, oltre che il presidente AGCOM ed alcuni rappresentanti della stessa DAZN, si è detta disposta a fornire i ristori agli utenti che hanno patito il disservizio, assumendosene ogni responsabilità (come avevamo previsto in questo articolo dedicato).

Alla riunione con #DAZN è stata confermata la disponibilità dell’azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio. pic.twitter.com/xAcugAbL2q — Adolfo Urso (@adolfo_urso) January 10, 2023

L’indennizzo verrà erogato automaticamente e corrisponderà ad un quarto del prezzo dell’abbonamento mensile tramite accredito diretto sul metodo di pagamento utilizzato all’attivazione oppure corrisposto come voucher. I rimborsi DAZN scatteranno a partire da questa settimana e non verranno protratti oltre l’inizio del mese prossimo. Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha fatto sapere che DAZN ha confermato di volersi impegnare ancora per ottimizzare il servizio, spostando nel nostro Paese una struttura tecnica operativa per rispondere in maniera ancora più immediata ad ogni eventuale problema possa affacciarsi d’ora in poi.

Il ministro Adolfo Urso ribadisce che i rimborsi DAZN per chi ha patito i problemi durante Inter-Napoli e che si lavorerà sodo affinché disservizi simili non si verifichino più in futuro. Alla riunione non ha preso parte il Codacons (non è stato invitato), che giorni fa aveva richiesto formalmente al ministro Urso la propria partecipazione all’incontro in veste di associazione legittimata a rappresentare i diritti dei tifosi e degli abbonati. Speriamo che l’infrastruttura di DAZN venga potenziata come si deve e che episodi del genere non capitino più per il bene dello sport. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

