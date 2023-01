Arrivano le prime informazioni anche dal punto di vista commerciale per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23. Dopo gli annunci ufficiali riguardanti la data della presentazione della serie, come abbiamo avuto modo di osservare questa mattina con altro articolo, ora tocca concentrarsi su ulteriori aspetti decisamente più commerciali. Nonostante la notizia di questi minuti riguardi in modo esclusivo il mercato americano, è probabile che il medesimo trattamento possa essere riservato anche al pubblico europeo. Vediamo come stanno evolvendo le cose, stando ai primi aggiornamenti emersi sul web.

Ufficiale la prima soluzione per risparmiare con il Samsung Galaxy S23 negli USA: attesa per l’Europa

In cosa consiste la prima promozione del produttore per il Samsung Galaxy S23? Ancor prima del lancio sul mercato, è stato deciso in caso di prenotazione dello smartphone, o in alternativa del ​​​​Galaxy Book, sarà possibile ricevere 50 dollari di credito Samsung. Denaro che sarà utile per acquistare prodotti sul sito Web dell’azienda. Nel caso poi si dovesse decidere di prenotare entrambi i prodotti, gli utenti riceveranno addirittura 100 dollari di credito Samsung. L’auspicio è che l’iniziativa di marketing possa essere resa ufficiale anche in Italia a stretto giro.

Come riporta SamMobile, è importante ricordare che prenotare un prodotto rappresenti un qualcosa di diverso dal preordinarlo. Il primo non richiede alcun impegno o pagamento. Per que sta ragione, venendo meno qualsiasi tipologia di vincolo, nel caso in cui dovesse esserci una minima possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S23 o il Galaxy Book 3 (se non entrambi), prenotare questi prodotti ora sarebbe molto vantaggioso.

Nei prossimi giorni capiremo se la promozione in questione metterà piede anche in Italia. Spesso e volentieri, queste iniziative vengono diffuse su larga scala, ragion per cui è lecito pensare che possa andare così anche in questa circostanza.

