Al via la vendita dei biglietti per Sanremo 2023 e degli abbonamenti che consentiranno agli acquirenti di accedere al Teatro Ariston per le cinque serate della kermesse canora.

Lunedì 16 gennaio 2023, dalle ore 9 alle ore 14, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti che consentiranno l’accesso al settore della platea o della galleria dal 7 all’11 febbraio 2023, per tutte e cinque le serate della competizione musicale.

Sempre lunedì 16 gennaio dalle ore 9 alle ore 14 sarà possibile prenotare i biglietti singoli per una delle cinque serate, rilasciati a titolo gratuito esclusivamente ai disabili. Per i biglietti a pagamento per tutti gli altri, bisognerà invece attendere che si chiudano le vendite degli abbonamenti.

Come acquistare biglietti per Sanremo 2023 e abbonamenti

La vendita parte, come sempre, dagli abbonamenti riservati ai residenti nel comune di Sanremo, che avranno la priorità sugli altri acquirenti. Si può presentare richiesta per un massimo di 2 abbonamenti per richiedente e la richiesta si può effettuare esclusivamente online, compilando la scheda presente alla pagina apposita, sul sito del Teatro Ariston: https://sanremo2023.aristonsanremo.com. Al momento non è visualizzabile perché sarà attiva con l’apertura delle prenotazioni, lunedì 16 gennaio.

Dopo aver effettuato la richiesta occorrerà attendere la conferma. Aver effettuato la richiesta correttamente, infatti, non garantisce l’acquisto dell’abbonamento in quanto i titoli potrebbero essere già esauriti nel momento in cui la si finalizza.

Per richiedere i biglietti per i disabili (gratuiti), bisognerà invece effettuare richiesta sempre online ma dalla pagina https://sanremo2023.aristonsanremo.com/disabili

I prezzi dei biglietti per Sanremo 2023 e degli abbonamenti

Il prezzo dell’abbonamento per Sanremo 2023 va da 672 euro a 1290 euro, a seconda della tipologia di posto che si intende acquistare. I prezzi indicati danno accesso all’Ariston per tutte e 5 le serate del Festival della Canzone Italiana guidato da Amadeus.

Per l’abbonamento in platea occorrerà sborsare € 1.290, per le 5 serate in galleria “solo” € 672,00. Questi prezzi portano a spendere circa 258 euro a serata per la platea e 134,40 euro a serata per la galleria.

I prezzi dei singoli biglietti, al momento non sono noti e verranno divulgati qualora dovessero effettivamente avanzare posti dopo la vendita degli abbonamenti e la prenotazione dei biglietti per i disabili.