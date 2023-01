Con il mese di gennaio, OM inaugura la nuova rubrica “L’APProfondimento”: uno spazio dedicato al racconto delle applicazioni che potrebbero anche cambiarci la vita, sono solo utili o ci fanno divertire. Nell’appuntamento settimanale ci sarà spazio per le soluzioni pensate per il benessere e lo sport, per lo shopping, il lavoro, la formazione e molto altro ancora. Il tutto sarà declinato sia per l’OS iOS di Apple che per l’OS Android di Google.

Per gli amanti di padel e tennis è praticamente un “must have” l’app Playtomic. Si tratta dello strumento ideale per connettersi con una community davvero notevole di amanti degli sport con la racchetta (circa 2 milioni globalmente) e possiede funzionalità molto utili per organizzare partite con gli amici o perfetti sconosciuti.

Download e funzionamento

L’app Playtomic è presente sia sul PlayStore per dispositivi Android, sia su App Store per gli iPhone. L’applicazione ha un peso di circa 200 MB ed è frequentemente aggiornata. Dopo l’installazione dello strumento, sarà richiesta l’autenticazione con registrazione dedicata o tramite account Google. Basterà inserire una propria foto e scegliere il proprio gioco preferito per accedere alle funzioni principali.

Come già detto, Playtomic consente di mettersi in contatto con altri giocatori. Autorizzando l’app ad accedere alla propria rubrica del telefono, già si potrà capire quale dei nostri contatti utilizza il tool e magari può essere disponibile per una partita. In alternativa, si potrà messaggiare con giocatori suggeriti nelle vicinanze, per giocare insieme appunto, chattare e tracciare i relativi progressi.

Con l’app Playtomic è possibile organizzare una partita personale da zero con chi già si conosce o rendere pubblico il match per trovare altri player disponibili per lo scontro in campo. Con il sistema di notifiche, sarà sempre possibile ottenere suggerimenti per nuove partite. Ancora, tra gli strumenti fondamentali c’è quello che prevede la prenotazione del campo per il quale si può pagare l’intera quota o solo una parte (associando una carta di credito o debito). Un plus pure interessante di cui si può approfittare è la partecipazione a tornei e campionati Playtomic per migliorare il proprio livello e dunque misurare i propri progressi.

L’app Playtomic è gratuita nelle funzionalità base appena elencate. Prevede tuttavia anche un piano Premium (al costo di 9,99 euro al mese o 49.99 all’anno) per accedere alle statistiche avanzate riguardo il proprio livello di gioco, promuovere le proprie partite che saranno visibili prima di tutte le altre e ancora personalizzare al massimo le notifiche e gli alert in app (oltre che, naturalmente, risparmiare sulle commissioni per le transazioni).

Usabilità

La prima fase di iscrizione di un nuovo profilo Playtomic è estremamente facile e intuitiva, soprattutto con account pregresso (ad esempio, Google). L’applicazione è estremamente semplice da utilizzare: al primo accesso saranno chiesti dati fondamentali come la preferenza di mano per il gioco, la scelta di competizioni solo amichevoli o più avanzate e pure l’orario della giornata più idoneo per un match. Facilmente ancora, è possibile accedere a guide per l’utilizzo dello strumento e attraverso il menù in basso è semplice navigare tra il proprio profilo, la community, le schermate per organizzare una partita e scoprire quelle disponibili.

