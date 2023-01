Pippo Baudo è scomparso, ma – tranquilli – non è morto. Tra bufale e promesse non mantenute, se ne torna a parlare oggi. Il nome di Pippo Baudo torna a circolare non per peggioramenti delle sue condizioni di salute, già precarie, ma per nuove dichiarazioni pervenute sul suo conto.

Qualche settimana fa fu Vittorio Sgarbi a parlarne dandolo per morto, una gaffe clamorosa impossibile da dimenticare, e giunta in diretta TV. Ospite di Oggi è Un Altro Giorno, Sgarbi aveva detto: “Pippo Baudo è scomparso da poco mi pare… è scomparso o no? È vivo? Siamo sicuri? Me lo hanno detto ieri“.

Adesso se ne parla a causa delle ultime dichiarazioni di Teo Mammucari, secondo il quale Pippo Baudo gli fece delle promesse che non riuscì a mantenere, non facendosi più sentire. Non un rifiuto e neanche una spiegazione, dunque, semplicemente il silenzio.

Nello specifico, si parla dei Festival di Sanremo guidati dal presentatore TV per eccellenza. In uno dei suoi tanti Festival, sembra che Pippo Baudo avesse contattato Teo Mammucari per promettergli la guida del Dopofestival, salvo poi scomparire nel nulla. Baudo non si fece più sentire e, successivamente, la guida del Festival di Sanremo passò ad altri conduttori.

Pippo Baudo, dunque, non ebbe più la possibilità di ricontattare Mammucari, che oggi racconta l’accaduto, a distanza di tanti anni. Una ferita ancora aperta, forse, per il conduttore, che ha aspettato a lungo un contatto da parte di Baudo.

L’episodio risale al 2002 e arriva in rete attraverso un’intervista di Teo Mammucari a Il Messaggero. Ma non serba rancore, anzi, quell’episodio lo ha aiutato molto e gli ha lasciato un insegnamento importante: “Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto” .

Fronte Mammucari, dunque, la “scomparsa” di Baudo è da ricollegare ad un vecchio episodio; quella di Sgarbi invece fu una vera e propria gaffe. Una la certezza: Pippo Baudo è vivo.