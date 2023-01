Nessuna buona notizia all’orizzonte per il prezzo degli iPhone 15 Pro in arrivo per fine estate. Per quanto manchino all’incirca 9 mesi al lancio dei successori degli attuali iPhone 14, sono trapelate alcune informazioni relative alla presunta politica di prezzo dei melafonini 2023. Purtroppo, per chi punta ai modelli top premium, la cattiva novella è che il valore commerciale degli esemplari Pro e Pro Max potrebbe salire decisamente alle stelle.

A diramare la notizia corrente è stato il Il leaker yeux1122 su Weibo, noto nel recente passato per aver fornito delle anticipazioni veritiere per il settore hi-tech. Ora l’informatore si è concentrato proprio sul prezzo dei soli modelli iPhone 15 Pro e Pro Max, sottolineando come Apple possa essere in procinto di aumentare il costo dei due esemplari un po’ in tutti i mercati. Va ricordato che gli attuali iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno mantenuto il valore di vendita dei predecessori in mercati cruciali come gli Stati Uniti (non in Italia purtroppo, dove invece ci sono stati degli aumenti). Per la prossima generazione dei melafonini invece il rialzo sarebbe generalizzato e globale.

Perché Apple sarebbe in procinto di aumentare il prezzo degli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max rispetto a quello dei predecessori? Il leaker yeux1122 è convinto che la strategia servirebbe a diversificare sempre di più i modelli Pro rispetto ai Plus ma anche standard. Come a dire, a fronte di una dotazione hardware decisamente migliore, ecco che si chiede ai potenziali acquirenti un esborso maggiore. Sempre il tipster menzionato ritiene che, nonostante le scarse vendite della serie attuale e della precedente, il modello Plus continuerà ad essere proposto da Apple, La macchina produttiva che lo riguarda da vicino è già partita. La specifica soluzione potrebbe poi essere venduta ad un costo più contenuto, proprio per attirare un numero maggiore di potenziali acquirenti.

