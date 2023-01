Della data di uscita dei Samsung Galaxy S23 definitiva si fa un gran parlare almeno dallo scorso weekend. La conferma assoluta dell’appuntamento con il prossimo evento Unpacked 2023 del produttore sud-coreano è arrivata tuttavia solo in queste ore. Il giorno da segnare in calendario resta quello del 1 febbraio, come già ampiamente anticipato. Proprio freschi di giornata giungono anche tutti i dettagli per seguire la presentazione dei prossimi top di gamma.

Per quanto riguarda l’orario del keynote Samsung, saranno le ore 19 italiane quando la presentazione dei Samsung Galaxy S23 prenderà il via. L’evento Unpacked così importante, per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia Covid-19, sarà live e avrà un pubblico di spettatori. Il keynote si svolgerà a San Francisco in California e di certo sarà organizzato in grande stile dopo lo stop forzato degli ultimissimi anni.

Come si potrà seguire la diretta streaming della presentazione dei Samsung Galaxy S23? Non c’è dubbio che il live dell’evento sarà trasmesso sul sito Samsung Italia e naturalmente su quello globale Samsung.com. Un’altra modalità per non perdersi l’attesa rivelazione hi-tech è anche quella con protagonista il canale YouTube dell’azienda. Naturalmente proprio il box della diretta non è ancora messo a disposizione dei visitatori ma lo sarà presto con l’avvicinarsi della data di lancio delle tre ammiraglie. Ancora, anche se non meglio chiarita, un’ultima possibilità di non perdersi proprio la diretta dell’uscita hi-tech dovrebbe essere garantita dai profili social del brand.

Ad oggi 11 gennaio sono esattamente tre le settimane che ci separano proprio dalla presentazione dei Samsung Galaxy S23. Per la successiva commercializzazione degli smartphone non si hanno ancora notizie certe ma il via alle vendite è atteso non più tardi della metà del mese prossimo, salvo qualche colpo di scena dell’ultimo momento.

