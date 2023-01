Siamo alla vigilia del lancio dei Samsung Galaxy S23, eppure già si parla dei successori Samsung Galaxy S24. Nonostante, nelle ultime ore, tenga banco la notizia della data ufficiale di uscita delle ammiraglie di questo 2023, già serpeggiano alcune indiscrezioni sulla serie successiva. Come riportato anche da SamMobile, alcune fonti asiatiche insisterebbero sulla riduzione del numero dei top di gamma nell’immediato futuro.

Cosa bolle in pentola? Secondo rumors del tutto ufficiosi e da confermare, Samsung potrebbe essere propensa a lanciare sue soli Samsung Galaxy S24 l’anno prossimo. L’ipotesi è che si punti tutto sul Samsung Galaxy S24 standard e sul modello Ultra. Resterebbe del tutto fuori la variante Plus. La notizia ora diramata dipenderebbe da alcuni presunti indizi scovati sempre da fonti asiatiche. Ci sarebbero due soli modelli in prima progettazione, denominati Diamond DM1 e Diamond DM3 all’orizzonte.

Possiamo ritenere plausibile che Samsung bocci del tutto la variante Samsung Galaxy S24 Plus, a favore solo di quella Galaxy S24 standard e Ultra? Il più che autorevole sito di settore SamMobile già menzionato ritiene che simili anticipazioni non abbiano alcun valore. In prima battuta, va detto che i nomi in codice DM1 e DM3 sono in realtà riferiti ai prossimi Samsung Galaxy S23 e per questo motivo si mette in dubbio la veridicità delle precedenti affermazioni. Allo stesso tempo, gli esperti ritengono che, nonostante le vendite non esaltanti del modello di mezzo della serie (in proporzione, solo il 17% sul totale), il produttore difficilmente rinuncerà a questa soluzione. Quest’ultima rappresenta pur sempre la via di fuga per numerosi acquirenti indecisi tra la versione standard meno accessoriata e più compatta e il modello più evoluto e di dimensioni ragguardevoli. La discussione resta alquanto prematura: intanto godiamoci i prossimi Samsung Galaxy S24 in arrivo.

