Inizia pian pianino a calare il prezzo dell’iPhone 14, modello base dell’ultima famiglia di top di gamma di stampo Apple, che si ritrova ad essere scontato su Amazon. Molti utenti si sono riversati più che altro sull’acquisto dell’iPhone 14 Pro, diventato per settimane introvabile sul mercato, ma se si vuole risparmiare qualche euro ed avere comunque tra le mani un top di gamma di ultima generazione, questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB può essere un’ottima soluzione.

Attira l’attenzione di diversi utenti il calo per il prezzo dell’iPhone 14 su Amazon: l’offerta disponibile da oggi

Un rilancio importante, dopo la promozione durata poco alcuni giorni fa. Approfondendo l’offerta odierna proposta da Amazon, si può ben notare come sia stato applicato uno sconto del 13% sul prezzo da listino di 1029 euro. Ciò significa che il costo finale di questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna risulta essere di 899 euro. Cifra molto più conveniente rispetto solo a qualche mese fa e che potrebbe convincere diversi utenti a puntare su tale device di stampo Apple.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon, quindi non bisognerà attendere molti giorni per ricevere tale device tra le mani, con consegna che sarà assolutamente gratuita. Amazon permette inoltre di poter pagare a rate grazie a Cofidis, il che renderà la spesa dilazionata nel tempo e sicuramente consentirà a più utenti di poter acquistare questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB. Abbiamo già detto come sia un dispositivo di ultima generazione, ma approfondiamo a questo punto alcuni elementi di spicco che lo riguardano.

Andando più nello specifico si può notare come questo iPhone 14 disponga di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e sia soprattutto dotato di un sistema di fotocamere molto più evoluto che gli permette di effettuare scatti più belli in qualsiasi condizione di luce. Netto miglioramento per la modalità Cinema, vista la possibilità di utilizzare il Dolby Vision 4K fino a 30 fps. La novità è data però dalla modalità Azione che permette riprese molto più stabili senza sbalzi. Un iPhone 14 che può contare anche sul rilevamento incidenti, altra caratteristica di spicco di Apple per questa nuova generazione di smartphone. Sta ora a voi decidere se approfittare di quest’offerta.

