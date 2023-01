Guerra ascolti a Sanremo 2023: Mediaset non si arrende allo share di Amadeus e, stavolta, non è intenzionata a deporre le armi prima di combattere. Mancano conferme ufficiali ma questo è quanto emerge dal giornalista Giuseppe Candela che anticipa che non ci sarà nessun cambiamento nella programmazione Mediaset durante la settimana sanremese.

Qualora fosse vero, sarebbe una decisione storica in casa Mediaset e per la TV italiana. Solitamente, infatti, durante la settimana sanremese, le altre reti si adeguano, evitando di mettersi in contrapposizione e proponendo repliche e/o film in prima serata, dando per scontato che a vincere la guerra ascolti sia la Rai con la programmazione della kermesse canora in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.

Attenzione, però, adesso potrebbe cambiare tutto. Stando a quanto circola in rete in queste ore, sembra proprio che Mediaset non abbiamo intenzione di arrendersi a priori quest’anno. Non sembra voler rinunciare alla programmazione tradizionale, dunque, per offrire un’alternativa valida a tutti coloro che non seguiranno il Festival di Sanremo 2023.

Il pubblico che preferirà Mediaset sarà, sicuramente, diverso da quello che seguirà la kermesse ma le trasmissioni più seguite di Canale 5 potrebbero far vacillare il predominio assoluto di Rai1 in quella settimana dedicata alla musica.

Questo si traduce in: nessuna sospensione per C’è Posta Per Te il sabato sera, nessuna sospensione per il Grande Fratello Vip e andrebbe in onda anche lo show de Le Iene, come da tradizionale programmazione.

Nel caso di C’è Posta Per Te, lo scontro con la Rai avverrebbe nella serata decisiva del Festival. Maria De Filippi sarebbe contro Amadeus: le storie di C’è Posta Per Te contro la finale del Festival di Sanremo 2023, che porterà a decretare il podio e il vincitore. Sebbene la vittoria di Rai1 su Canale 5 possa sembrare schiacciante a prescindere, una decisione del genere da parte dei vertici Mediaset – qualora si rivelasse vera – potrebbe sicuramente togliere buoni punti percentuali di share alla Rai in piena guerra ascolti per Sanremo 2023.