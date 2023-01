Cricca torna ad Amici nella puntata di domenica 15 gennaio 2023 e si grida al “pongoregolamento”. Il cantante era stato eliminato nella puntata di domenica 8 gennaio, tra l’incredulità generale.

Messo in sfida dal prof. di canto Rudy Zerbi, che non lo ha mai avuto in simpatia, Cricca ha lasciato il programma, eliminato da Sara Andreani – giudice della sfida immediata.

Ha preso il suo posto il cantante Jore, preferito dalla Andreani. Incredula Lorella Cuccarini, docente di canto che ha seguito Cricca nel suo percorso nella scuola.

A telecamere spente, apprendiamo che Lorella Cuccarini non si è mai data per vinta e ha chiesto alla produzione la possibilità di dare un’altra chance al suo allievo. Così, Cricca ha potuto sfidare un ex compagno di classe per rimettersi in gioco e provare ad ottenere nuovamente la maglia. Una sfida da esterno, dunque.

La notizie giunge in rete dagli spoiler su Twitter a proposito della registrazione in corso oggi a Roma per la puntata che vedremo su Canale 5 domenica 15 gennaio. Apprendiamo che Cricca sostiene una nuova sfida, questa volta non per difendere il banco ma per riconquistarlo. La sfida viene giudicata positivamente per Cricca, che torna ad Amici a discapito del titolare del banco.

Posti tutti i ragazzi in sfida, a causa di un provvedimento disciplinare, Cricca ha potuto gareggiare contro la cantante Valeria. Valeria è stata eliminata definitivamente e Cricca ha riottenuto il suo agognato banco.

Sui social si festeggia la riammissione di un talento che avrebbe già dovuto ottenere una maglia per il Serale ma in tanti gridano anche al “pongoregolamento”. In passato, infatti, non è mai stato consentito ad un concorrente eliminato di riottenere il banco attraverso una sfida da esterno. Ma, del resto, c’è sempre una prima volta.