Non è ancora diffuso in tutto il mondo e questo forse genera confusione sul significato di Spare, al punto che oggi occorrono per forza di cose dei chiarimenti a proposito del libro di Harry Windsor. Il secondo figlio avuto da Carlo e Diana prima del divorzio più famoso della storia continua a far parlare di sé. Come se non bastasse il clamore suscitato da altri documenti, come abbiamo avuto modo di constatare non molto tempo fa sul nostro sito, oggi bisogna chiarire alcuni concetti che partono proprio dal termine scelto per intitolare il suddetto libro.

Occorrono precisazioni sul significato di Spare, a proposito del nuovo libro di Harry Windsor

Allo stato attuale, per quale ragione si rivelano necessarie delle precisazioni sul significato di Spare? Riferendoci al libro di Harry Windsor, qualcuno pensa che il titolo possa avere un valore per certi versi sorprendente, riferendosi alla parola “ricambio“. Quasi un messaggio a suo fratello o al possibile “rientro” nella famiglia reale dopo le scelte degli ultimi mesi. Così non è, in quanto il termine si ricollega semplicemente al concetto di “riserva“. Non è un caso che il sottitolo del lavoro sia “Il Minore”, quasi a voler evidenziare come la sua vita sia finita sempre in secondo piano rispetto ad altri di quella cerchia.

Non è un caso che le anticipazioni del libro riportino attacchi chiari di Harry a suo fratello maggiore. Basti pensare al fatto che sia stata citata una vera e propria aggressione fisica subita, senza dimenticare che William, a detta dello stesso Harry, si sarebbe presentato leggermente ubriaco in occasione delle nozze del fratello minore con Kate Middleton.

Il libro sta uscendo solo in queste ore su scala mondiale, ragion per cui tutti a breve potranno ottenere eventuali risposte extra. Tuttavia, al momento è importante chiarire alcuni concetti riguardanti il significato di Spare, secondo quanto appreso proprio in queste ore.

Continua a leggere su optimagazine.com