Ormai il ritorno del caro carburante è sotto gli occhi di tutti: i prezzi di benzina e diesel sono tornati alle stelle, complice anche la sospensione del taglio delle accise, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2022. Ormai le spese sono diventate così insostenibili da spingere il Governo a riprendere in considerazione l’idea di introdurre nuovamente il taglio delle accise per contrastare il caro carburante. Nell’ultimo Consiglio dei Ministri che si è tenuto qualche ora fa si è parlato insistentemente del tema, facendo venire fuori il ‘Decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti‘.

Il Governo ha disposto che, oltre al prezzo della benzina, bisognerà che venga esposto anche il prezzo medio quotidiano nazionale che verrà divulgato giornalmente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Gli esercenti dovranno tutti sottostare al suddetto obbligo, esibendo ogni giorno il prezzo medio quotidiano nazionale, tra l’altro con esplicita evidenza, accanto al prezzo da loro praticato. Il Governo introdurrà anche delle sanzioni specifiche per gli esercenti che non rispetteranno l’obbligo di cui sopra: in caso di recidiva, gli inadempienti potrebbero anche andare incontro alla sospensione dell’attività commerciale per un periodo compreso tra i 7 ed i 90 giorni.

Per scongiurare il rischio di comportamenti speculativi, verranno consolidati i rapporti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, così come quella tra il Garante e la Guardia di Finanza. Il Governo presto potrebbe anche istituire una Commissione di allerta rapida per la vigilanza sui prezzi allo scopo di analizzare le cause dei turbamenti e stabilire le iniziative di interventi tempestivi. Infine, si starebbe anche studiando la possibilità che venga introdotta una norma di tetto massimo del prezzo, anche se solo in autostrada. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.

