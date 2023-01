Cucinare a casa pranzi e cene può causare problemi seri alla salute. Secondo uno studio del gruppo non-profit per l’efficienza energetica CLASP e l’Alleanza Europea per la Salute Pubblica (EPHA), coadiuvati dall’Organizzazione per la Ricerca Scientifica Applicata (TNO), i fornelli a gas, che producono biossido di azoto, hanno un effetto paragonabile a quello del fumo passivo, soprattutto se posizionati in un ambiente senza la giusta ventilazione.

I risultati della ricerca evidenziano come il valore minimo stabilito dall’UE di di 200 µg/m3 di Biossido di Azoto sia stato superato ogni volta che non si è fatto ricorso alla ventilazione meccanica. “Test specifici nei laboratori di TNO – si legge nel rapporto – hanno mostrato che i fornelli a gas producono anche monossido di carbonio, particolato ultrafine e altri inquinanti che possono causare effetti gravi sulla salute, in particolar modo nei bambini“.

Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, l’inquinamento dell’aria rappresenta uno dei principali fattori di rischio di morte prematura nel Vecchio continente. Sono inoltre più di 700.000 nei Paesi UE i bambini che hanno presentato sintomi di asma causati dalle cucine a gas.

Il problema non può essere risolto semplicemente utilizzando le cappe domestiche, che sono quasi tutte progettate per catturare gli odori e possono ben poco contro il biossido di azoto.

I danni delle cucine a gas, oltre che per la salute, sarebbero anche per l’ambiente. Secondo gli autori della ricerca “la cottura a gas mette a rischio gli obiettivi dell’UE di sviluppare un’economia neutrale per il clima entro il 2050” poiché “il gas da cucina emette inquinanti atmosferici come metano, benzene e anidride carbonica”.