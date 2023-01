Un nuovo SMS Gruppo BPER ha fatto capolino sugli smartphone di tanti italiani in questa primissima parte del 2023. Si tratta, ancora una volta, di un tentativo di truffa e non certo di un messaggio ufficiale dell’istituto bancario. Quest’ultimo è del tutto estraneo al raggiro e ne è, a sua volta, vittima.

Esattamente come accaduto nel corso del 2022, anche il nuovo SMS Gruppo BPER ha l’obiettivo di irretire delle ignare vittime nel tentativo di smishing. In questi giorni, il messaggio in arrivo sui telefoni di non pochi malcapitati è esattamente quello proposto ad inizio articolo o si avvicina moltissimo per contenuto proprio a questo modello. In pratica, nella nota ricevuta si fa riferimento ad un tentativo di accesso proprio all’app BPER effettuato dalla città di Tirana. Visto il finto alert di sicurezza, si avvisa l’interessato a bloccare qualsiasi operazione fraudolenta seguendo un link. Naturalmente quanto riportato è del tutto falso, non esiste alcun pericolo proveniente dall’Albania, semmai proprio il messaggio ricevuto spinge chiunque a cadere fra le braccia di hacker.

Quali rischi si corrono credendo alla truffa messa in campo dal nuovo SMS Gruppo BPER? Si atterrerà su un falso sito BPER se, presi da allarmismo per il messaggio ricevuto, si finirà con il visitare il collegamento proposto. Questo non ha nulla a che vedere con il vero istituto bancario. Inserendo i dati di accesso alla propria area personale per l’home banking, si forniranno proprio questi preziosi dati a hacker senza scrupoli. Dunque le credenziali potranno essere utilizzate da malintenzionati direttamente sul sito o app reale della banca per effettuare spostamenti di denaro, transizioni o qualunque altra operazione non autorizzate.

L’unico modo per proteggersi dall’ultima truffa è dunque quello di non fornire mai dati personali sulle pagine di atterraggio dei siti indicati in questa tipologia di messaggi. Alert di questo tipo sono o saranno sempre decisamente dei falsi.

