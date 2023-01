Abbiamo finalmente le prime informazioni più concrete che possiamo prendere in esame a proposito dell’iPhone 15, per quanto riguarda quantomeno la data di uscita dei prossimi melafonini. Nonostante in teoria manchino almeno otto mesi abbondanti all’evento con il quale Apple presenterà al pubblico e agli addetti ai lavori i nuovi prodotti di quest’anno in ambito mobile, già nei primi giorni del 2023 si sovrappongono indiscrezioni e notizie certe. Vediamo come stanno le cose, dunque, dopo aver fatto il punto sul prossimo biennio della mela morsicata all’interno del magazine durante il weekend.

Elementi concreti per concentrarci sull’uscita dell’iPhone 15 nel 2023: certezze diffuse da oggi

Quali sono gli aspetto sui quali possiamo concentrarci questo martedì? Come riporta MacRumors, Foxconn avrebbe ufficialmente messo in moto la macchina produttiva per lanciare sul mercato l’iPhone 15 nelle tempistiche richieste da Apple. Ovviamente non si parla ancora di date, ma abbiamo in primis la certezza che vedremo questi modelli sugli scaffali entro la fine dell’anno. Provando ad addentrarci in questioni più pratiche, sappiamo già che le cose quest’anno cambieranno in meglio per tutti coloro che intendono acquistare subito i nuovi prodotti Apple.

Il motivo? Il programma aziendale prevede che il processo di quest’anno per la produzione di massa del prossimo ‌iPhone 15‌ presenti un elemento di discontinuità rispetto agli anni precedenti, in merito alla produzione che avrà sia in Cina che in India. Se in passato il gap produttivo dei due Paesi è stato di mesi, dal 2023 cambierà di poche settimane. Tradotto, questo vuol dire che al momento dell’uscita dei prodotti sul mercato, dovrebbe esserci una maggiore disponibilità di unità.

Sempre più probabile, poi, che Apple decida di lanciare quattro modelli. Si parla con insistenza, a tal proposito, dei vari iPhone 15‌, ‌iPhone 15‌ Plus, ‌iPhone 15‌ Pro e ‌iPhone 15‌ Ultra.

