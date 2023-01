Per l’inoltro dei messaggi WhatsApp multimediali contenenti foto o video c’è una preziosa novità già disponibile in beta, grazie al lavoro degli sviluppatori. Gli esperti al soldo del servizio di messaggistica hanno lavorato all’ultima versione di test per dispositivi Android siglata come la 2.23.2.2 e presente sul Play Store. Vediamo esattamente cosa introduce di estremamente utile proprio per gli utenti finali.

Per l’inoltro dei messaggi WhatsApp era già stata introdotta una novità nella versione beta 2.22.23.15, sempre per i dispositivi Android. Questa consentiva di “spedire” un contenuto multimediale da una chat ad un’altra aggiungendovi del testo descrittivo, un commento o anche solo un emoji associata. Ebbene, l’ultimissima versione di test ora presente sul Play Store non solo conferma la stessa funzione ma include anche l’avviso presente nell’immagine di apertura articolo, fornita in anteprima dall’informatore WABetaInfo.

Grazie alla schermata in evidenza nella prima immagine di questo approfondimento, l’utente sarà sempre consapevole del fatto che un contenuto multimediale (come una foto e un video) verrà inoltrato con la didascalia corrispondente in automatico. In qualsiasi momento, se lo si riterrà opportuno, il commento potrà essere rimosso del tutto. Insomma, con l’ultima novità appena sfornata dagli sviluppatori, non si correrà il rischio di incorrere in errori o malintesi in chat (per loro natura) diverse).

Come al solito, è impossibile prevedere quando la novità dell’inoltro dei messaggi WhatsApp sarà disponibile nella sua versione ufficiale dopo l’attuale periodo di test. Potrebbero essere necessarie ancora delle settimane prima che gli sviluppatori concludano le loro prove, anche per evitare bug nell’esperienza d’uso degli utenti. Quanto visto ora per la versione dell’app per sistema operativo Android non mancherà di certo di essere proposto anche per gli iPhone. Pure in questo caso sarà fondamentale un opportuno periodo di sperimentazione. Non ci sono tuttavia degli indizi sullo sviluppo in proposito, almeno per il momento.

