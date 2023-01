Il OnePlus Nord 3 si appresta al lancio ufficiale: i lavori di implementazione, infatti, sarebbero ormai arrivati alla fase finale. L’indiscrezione arriva direttamente dal territorio indiano e trova conferma in quanto riportato da ‘mysmartprice.com‘. Il progetto non pare stia subendo ritardi: continuando di questo passo potrebbe anche arrivare prima del solito (forse nel mese di maggio o anche con un certo anticipo per quanto ne sappiamo).

Il prodotto dovrebbe integrare uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+ a 90Hz (protetto dal Corning Gorilla Glass 5) ed essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 1300, con fino a 12GB di RAM LPDDR4x e fino a 256GB di storage interno di tipo UFS 3.1. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 50MP (Sony IMX766 con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica di immagine), un ultra-wide da 8MP (apertura f/2.25 e FoV a 120°) ed un sensore monocromatico da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale presenterà un sensore singolo da 32MP (Sony IMX615 con apertura f/2.4). Il OnePlus Nord 3 integrerà il lettore di impronte digitali in display e l’alert slider (caratteristica molto apprezzata dagli estimatori degli smartphone OnePlus).

Il sistema operativo di riferimento sarà OxygenOS 13 basata su Android 13. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 80W. Un device completo sotto un po’ tutti i punti di vista, che potreste avere voglia di acquistare una volta arrivato in Europa (non è ancora stato confermato, ma è ovvio sarà così, così come lo è stato con i modelli delle precedenti generazioni). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

