Il podio di Sanremo 2023? Gli scommettitori non hanno dubbi: ai primi tre posti, ci saranno loro. A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, il podio dei bookmaker non accenna a variazioni. Per gli scommettitori è certo: al Festival trionferà uno tra Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia.

Il podio del Festival di Sanremo numero 73 è saldamente occupato dai tre artisti che sembrano già avere la vittoria in tasca, almeno uno di loro. Per gli analisti di Stanleybet.it, dopo il primo posto sfiorato nel 2019, a trionfare quest’anno sarà proprio il giovane cantautore romano, Ultimo. Potrebbe essere lui a stringere tra le mani il leone d’oro del primo classificato, favorito a 2,75 davanti all’ex vincitore di X Factor, Marco Mengoni, a 3,25.

Qualora dovesse vincere Mengoni, per lui non sarebbe il primo trionfo al Festival. Ricordiamo la sua vittoria con L’Essenziale, nel 2013. A 10 anni esatti da quel momento, Marco potrebbe replicare ma dovrà guardarsi le spalle.

Stando alle quote degli scommettitori, a Giorgia toccherebbe un eccellente terzo posto, a festeggiare il suo ritorno in gara. La cantante è assente dall’Ariston dal 2001, quando arrivò seconda con Di Sole e D’Azzurro. Giorgia è quotata 5,50. Ma attenzione: potrebbe salire dopo gli ascolti riservati alla stampa.

Fuori dal podio Elodie, a 10, e Madame, a quota 12, seguite a 18 da Tananai, che lo scorso anno arrivò all’ultimo posto.

A 22 i Modà e Colapesce e Di Martino, 25 per Mara Sattei, i Coma Cose e Levante. Leo Gassmann, LDA e Ariete sono a 35 insieme agli Articolo 31.

Paola e Chiara, Gianluca Grignani o Mr Rain sono a quota 40. A 50 troviamo Anna Oxa e Rosa Chemical, mentre i Cugini di Campagna sono ultimi a 100. A 8 la categoria “altro”, che comprende i sei cantanti di Sanremo Giovani scelti per gareggiare con i “big”: gIANMARIA, Colla Zio, Shari, Olly, Sethu e Will.