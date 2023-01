In Europa non si era mai registrata un’estate più calda di quella del 2022. A renderlo noto è il rapporto Global Climate Highlights 2022 di Copernicus, programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, secondo cui l’anno scorso è stato il secondo più caldo della storia in Europa e il quinto nel mondo.

Nel 2022 la temperatura media nel mondo è stata più alta di 1,2 gradi rispetto al periodo pre-industriale e per l’ottava volta consecutiva i termometri hanno fatto registrare una media superiore di oltre un grado in confronto al 1859-1900.

Preoccupanti anche i dati relativi ai valori di anidride carbonica nell’atmosfera, che nel 2022 hanno raggiunto una media di 417 ppm (parti per milione), 2,1 ppm in più rispetto al 2021. Per quanto riguarda il metano la concentrazione media ha toccato quota 1894 ppb (parti per miliardo), di 12 ppb superiore rispetto all’anno precedente. Si tratta delle concentrazioni più alte registrate dei satelliti in relazione ai due gas.