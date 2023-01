Al lancio dei Samsung Galaxy S23 manca meno di un mese e in queste ore sono trapelate le immagini che immortalano le cover in pelle ufficiali delle ammiraglie. Queste ultime ci forniscono molte conferme sul design dei prossimi telefoni S23 nei modelli standard, Plus e Ultra.

Le immagini in chiusura articolo ritraggono appunto le cover Samsung ufficiali in pelle, così come trapelate attraverso eBay Germania e in particolare grazie all’informatore @snoopytech. I numeri di modello di queste custodie sono EF-VS911 (Galaxy S23), EF-VS916 (Galaxy S23+) e EF-VS918 (Galaxy S23 Ultra). Le colorazioni disponibili sono due, ossia quella in nero e nella nuance cammello.

Quanto viene fuori dall’analisi della cover dei Samsung Galaxy S23 Ultra non stupisce affatto. In effetti, la custodia è del tutto simile a quella del Galaxy S22 Ultra, con il design squadrato e con i 5 sensori posti sul retro nella classica forma a “P”. Ben altro aspetto esteriore si evince per i Samsung Galaxy S23 e S23 Plus, decisamente più arrotondati agli angoli. In questo secondo caso si coglie maggiormente la differenza con gli esemplari S22, vista l’assenza dell’isola della fotocamera unica e la presenza invece dei sensori singoli allineati in verticale.

Quelle mostrate in questo articolo dunque sono le custodie in pelle ufficiali dei prossimi Samsung Galaxy S23. Naturalmente le cover delle ammiraglie saranno anche altre, fornite in altri materiali come il silicone e non solo. Sulla base di quanto messo a disposizione anche dei Samsung Galaxy S22, si prevede che possano giungere anche le seguenti cover appunto: Clear Cover, Clear Standing Cover, Frame Cover, Silicone Cover, Silicone Cover With Strap, Smart Clear View Cover e Smart LED View Cover. Oltre a tutti gli accessori originali poi non mancheranno infinite soluzioni di terze parti per la protezione di ogni parte del telefono, comprese di certo le pellicole per il display.

Continua a leggere su optimagazine.com