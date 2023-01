Non saranno particolarmente succulenti per visuale e comodità, ma è giusto evidenziare in queste ore il lancio immimente di altri altri biglietti di Lecce-Milan. Partita attesissima in terra pugliese, visto che in fin dei conti arriva al Via del Mare la squadra campione d’Italia. In attesa di un altro probabile pienone in occasione del match tra Lazio e Milan della settimana successiva, come abbiamo osservato attraverso un altro recente articolo sul nostro magazine, occorre analizzare più da vicino cosa possiamo aspettarci sabato prossimo per una partita davvero molto attesa.

Stanno per essere lanciati biglietti di Lecce-Milan extra: orario e data di uscita per i 2.000 ticket aggiuntivi

Senza girarci troppo intorno, posso confermarvi l’arrivo ormai imminente di biglietti di Lecce-Milan extra. Già, perché se da un lato l’impianto salentino è sold out da diversi giorni, complice l’ottimo andamento della squadra di casa, allo stesso tempo verranno messi in vendita a breve alcuni tagliandi a visuale ridotta. Iniziativa trasperente, nel senso che il Lecce (inteso come società) lo preannuncia con grande chiarezza che i posti non siano il massimo per chi vuole godersi la partita, ma non nuova. Lo stesso era avvenuto anche in agosto, per intenderci, in occasione dell’esordio in campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Detto questo, quali sono le informazioni da prendere in esame a proposito di orario e data di uscita per questi ticket aggiuntivi? La svolta ci sarà domani, come annunciato tramite comunicato ufficiale, visto che i biglietti di Lecce-Milan extra risulteranno in vendita a partire dalle ore 18.30 di mercoledì 11 gennaio sul circuito abilitato Vivaticket. I tifosi interessati potranno procedere con l’acquisto sia online, sia attraverso i punti vendita abilitati.

Massiccia anche la presenza di sostenitori rossoneri, in attesa di registrare il sold out coi biglietti di Lecce-Milan in vendita da domani.

