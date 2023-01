Da non molto, Xiaomi ha svelato in Cina la sua nuova serie di smartphone Xiaomi 13. Malgrado ciò, ad oggi, la gamma degli smartphone di punta non è stata ancora lanciata al di fuori del paese asiatico. Nelle ultime ore, però, sono emerse interessanti novità e sembrerebbe che le cose stiano per cambiare, dato che il marchio ha da poco reso noto che la serie Xiaomi 13 farà il suo debutto globale durante il prossimo Mobile World Congress (MWC) 2023, che si terrà il prossimo mese a Barcellona. Oltre ai dispositivi standard della serie Xiaomi 13, il produttore potrebbe anche svelare l’ultimo modello Ultra, che adotterà una nuova tecnologia fotografica Leica.

Xiaomi, dunque, svelerà la “nuova tecnologia Leica” al prossimo MWC di Barcellona 2023, che dovrebbe essere in programma dal 27 febbraio 2023 fino al 2 marzo 2023. È molto probabile che il marchio annuncerà le versioni globali di Xiaomi 13 e 13 Pro durante l’evento, ma dato che la locandina afferma che ci sarà qualcosa di “nuovo” da far vedere, è molto probabile che potremmo vedere l’ultimo modello Ultra del marchio durante l’evento stesso.

Ora come ora, non si sa molto circa le specifiche tecniche dello Xiaomi 13 Ultra o dello Xiaomi 13S Ultra, a parte il fatto che probabilmente sfoggerà un display QHD+ AMOLED con frequenza di aggiornamento da 120Hz/144Hz , che sotto la scocca disporrà dell’ultimo e potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, affiancato da 16GB di memoria RAM LPDDR5X fino a 512GB di spazio di archiviazione UFS 4.0, con interfaccia MIUI 14 basata sul sistema operativo Android 13. Lo Xiaomi 13 Pro è dotato di una tripla fotocamera posteriore con marchio Leica, ma è possibile aspettarci che il modello possa sfoggiare un sensore ancora migliore, dato che il modello Pro utilizza la fotocamera di ultima generazione utilizzata già dallo Xiaomi 12S Ultra.

