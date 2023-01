Per i Samsung Galaxy S20, il 2023 è iniziato nel migliore dei modi possibile. Fin da questi primi giorni del nuovo anno è stato chiaro che l’esperienza software dell’ex top di gamma fosse in cima ai pensieri del produttore sud-coreano; oggi 10 gennaio apprendiamo che la fase di test dell’aggiornamento per la nuova interfaccia utente è appena partita. Insomma, non si è assolutamente perso tempo per procedere nella direzione desiderata.

La fase di test è avviata sia per il Samsung Galaxy S20 che per il Galaxy S20 Plus e ancora per il Galaxy S20 Ultra. La versione firmware è siglato come la G980FXXUFHWA1. Per quanto non sia stato messo a disposizione ancora il registro delle modifiche completo proprio per il rilascio One UI 5.1 per i dispositivi, non ci sono dubbi sul fatto che sarà proposta una nuova schermata di blocco e altre personalizzazioni all’interno dell’interfaccia utente.

Considerato il via alla fase di test per la One UI 5.1 anche sui Samsung Galaxy S20, quando potrebbe giungere l’aggiornamento in via definitiva sulla vecchia serie ammiraglia? Ci sono concrete possibilità che il minor update dell’interfaccia proprietaria venga lanciato il prossimo 1 febbraio, ossia in concomitanza con la presentazione dei prossimi Samsung Galaxy S23. La release software dovrebbe essere subito disponibile per i dispositivi di punta del nuovo anno e poi, via via nel tempo, anche per i Samsung Galaxy S22 e S21. Insomma, in un ipotetico ma logico ordine di distribuzione, proprio i Galaxy S20 non potrebbero che essere in coda per il passaggio software. Ciò non toglie tuttavia che la disponibilità del pacchetto possa giungere in tempi relativamente brevi, magari tra la seconda parte di febbraio o inizio marzo. In effetti Samsung, proprio negli ultimi tempi, ci ha abituati ad un supporto software repentino per gran parte dei suoi telefoni.

