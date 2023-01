Come promesso, l’avventura di Fedez a Las Vegas per l’esperimento al casinò è ora disponibile nel doc ufficiale della puntata speciale di Muschio Selvaggio. Come ricordiamo, recentemente Federico Lucia ha visitato la città statunitense insieme a Luis Sal, il campione di poker Dario Sammartino e il campione di memoria Andrea Muzii. La loro scommessa era riuscire a farsi sorprendere mentre contavano le carte del blackjack, una pratica non molto tollerata nel gioco d’azzardo.

In quell’occasione Fedez ha incontrato anche i Maneskin, nella stessa città per una tappa del tour, e durante il loro concerto ha suonato la batteria con Ethan Torchio. Il fine del viaggio di Fedez a Las Vegas non era tanto portare a termine l’obiettivo, bensì sensibilizzare il pubblico sul gioco d’azzardo.

Federico e Luis Sal fanno da narratori mentre scorrono le immagini che documentano il viaggio, dalla cabina dell’aereo all’arrivo nell’appartamento preso in affitto per l’occasione. Riuniti intorno a un tavolo, quindi, i quattro pianificano il da farsi al casinò: Fedez e Andrea Muzii andranno al tavolo del blackjack, Luis e Dario saranno a quello del poker. Per documentare l’esperimento i 4 si armano di microcamere e microfoni, e attraverso le immagini possiamo vederli giocare al tavolo e commentare gli eventi.

Possiamo vedere, inoltre, Andrea Muzii mentre osserva attentamente le carte. Arriva quindi il momento in cui il gruppo viene cacciato dal casinò, ma proprio in quel momento Fedez ha la microcamera coperta dalla camicia. Tuttavia, la loro non è stata una semplice goliardata.

“Questo è un ottimo video per disincentivare le persone a giocare d’azzardo”, e la comitiva sottolinea quanto sia difficile reggere un’intera partita senza grandi perdite. “State giocando per divertirvi, nient’altro”, sottolinea Sammartino. “State giocando per arricchire questi palazzi”, aggiunge Luis Sal.

Alla fine del video, Luis Sal commenta: “Menomale che abbiamo perso” e Fedez aggiunge: “Non abbiamo incentivato il gioco d’azzardo”.