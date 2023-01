Arrivano finalmente indicazioni e segnali positivi a proposito della disponibilità per iPhone 14, dopo mesi complicati sotto questo punto di vista. In particolare, la macchina produttiva sembra essere finalmente al passo della domanda degli utenti e, complice il prezzo delle singole unità che dopo un lungo periodo di attesa finalmente inizia un po’ a scendere, possiamo guardare con fiducia al futuro. Come stanno le cose? Se da un lato stanno spuntando finalmente le prime promozioni, stando ai dettagli che abbiamo raccolto negli ultimi giorni anche qui da noi, dall’altro non dobbiamo dimenticare come stiano evolvendo le cose oggi.

Importanti aggiornamenti sull’immediata disponibilità per iPhone 14 ad inizio 2023 da oggi

Per farvela breve, come riporta MacRumors possiamo finalmente parlare di immediata disponibilità per iPhone 14 ad inizio 2023, alla luce dello sblocco dell’intero processo produttivo. Se da un lato resta forte domanda per i modelli di ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, a testimonianza del fatto che il pubblico Apple sia sempre più interessato a modelli di fascia alta, al contempo non dobbiamo dimenticare il fatto che l’azienda in questo periodo abbia dovuto fronteggiare non poche problematiche dal punto di vista produttivo.

Scendendo in dettagli, si può dire che la disponibilità dei modelli sia migliorata in modo significativo verso la fine di dicembre dopo una fase altamente complicata, ma ora sembra essere stato completamente ripristinato tutto il processo produttivo di Apple, sfruttando al 100% il potenziale. Il negozio online di Apple negli Stati Uniti mostra tutte le configurazioni di ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max come in stock e pronte per essere spedite ai clienti entro 24 ore.

Un passo in avanti non di poco conto, quello registrato a proposito della disponibilità di iPhone 14, rispetto a quanto riportato non molto tempo fa.

Continua a leggere su optimagazine.com