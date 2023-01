Se state cercando un’offerta conveniente per l’acquisto di un iPhone vogliamo proporvi quest’oggi l’iPhone 12 ricondizionato verde da 64GB di memoria interna che è presente ad un prezzo scontato su Amazon. Può capitare che i prodotti ricondizionati, già di per sé con un costo più basso, siano coinvolti in ulteriori sconti che li rendono ancora più appetibili e quest’oggi è il caso dell’iPhone 12 ricondizionato verde da 64GB di memoria interna.

Significativo calo del prezzo dell’iPhone 12 ricondizionato su Amazon il 10 gennaio qui in Italia

Altra promozione super, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Prima di inoltrarci nell’interessante offerta proposta dal famoso sito di e-commerce, è bene chiarire alcuni aspetti sullo stato di ricondizionato certificato. Stiamo parlando infatti di un prodotto che è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo. In genere viene sostituita semplicemente la batteria ed il prodotto in questione risulta essere perfettamente funzionante come un modello nuovo di zecca.

Non è un iPhone di seconda mano, ma è emerso con qualche problema dal processo produttivo ed è stato immediatamente risolto. Gode di un anno di garanzia e qualora subentrasse qualche problematica durante tale lasso di tempo, si potrà o richiedere il rimborso o la sostituzione del dispositivo. Ci sono quindi tutte le garanzie del caso, ma bisogna anche sapere come tale prodotto ricondizionato possa essere spedito in una scatola generica non a marchio Apple. Detto ciò, possiamo inoltrarci nell’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 12 ricondizionato verde da 64GB di memoria interna.

Il prezzo di tale device di stampo Apple è di 485 euro ed è il risultato di uno sconto ulteriore del 5% effettuato su quello precedente di 513 euro. C’è quindi un piccolo risparmio in più che potrà attirare diversi utenti, ma le scorte a disposizione sono praticamente quasi terminate. Bisogna quindi affrettare i tempi di acquisto se si vuole approfittare di tale offerta. La consegna è gratuita e c’è la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.

