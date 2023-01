Che Dio ci Aiuti 7 debutta il 12 gennaio 2023. Una stagione molto attesa, presentata in anteprima dal cast e dai produttori della longeva fiction Rai.

Che Dio ci Aiuti 7 è la stagione dell’arrivederci a Suor Angela, con Elena Sofia Ricci che anticipa: “Lei quest’anno aveva due cose da fare; ha qualche casino dei suoi, ne combina una delle sue e ciò fa sì che venga rispedita in carcere, da dove è venuta, ad aiutare le donne con i bambini.” E si dice “molto felice di aver lasciato il testimone a Francesca Chillemi.”

Suor Angela tornerà prima o poi? “Non è facile lasciare la serie, ma chi lo sa. Adesso vediamo”, commenta la Ricci in maniera vaga. “La parola fine non si può togliere.”

“Quest’anno è stato emozionatissimo per me”, spiega Francesca Chillemi, e poi scherza sul “passaggio di proprietà, di consegna” corretta da Elena Sofia Ricci “di testimone” e come sia “avvenuto in modo naturale, non l’ho sentito”.

La parola è poi passata a Valeria Fabrizi, un’altra colonna portate della fiction: “E’ importante per me Suor Costanza. Ho fatto me stessa: la mattina esco di casa e divento Suor Costanza.”

Pierpaolo Spollon lancia qualche velata anticipazione sul percorso di Emiliano in Che Dio ci Aiuti 7: “E’ stato veramente una scuola perché mi hanno insegnato a mettermi in contatto con quella parte femminile che di nascosto ho anche io. Dico qualcosa su Emiliano o ho già detto abbastanza?”

Fiorenza Pieri è una delle new entry della settima stagione che entra “come nuovo elemento. Questa parte è inizialmente un po’ antipatica, è una rigidità costruita che si affida a una grande armatura che il mio personaggio si mette addosso per ripararsi da questione della vita che ha dovuto affrontare.” L’attrice anticipa poi dei contrasti “a fasi alterne” tra Suor Teresa e la novizia Azzurra: “Ci sono dei momenti in cui tendiamo ad avvicinarci, altri in cui ci studiamo da lontano”.

“Dopo dodici anni e 132 episodi”, commenta Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. “Una leggerezza di racconto straordinario che si coniuga con l’ironia dei protagonisti, il gioco di parole straordinario”.

