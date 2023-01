We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

Ho invitato i BLACK ARMADILLOS nella diretta We Have a Dream, colpito da questi due ragazzi di Genova. Santo Castagnaro (Voce, Chitarra) e Maurizio Nuzzi (Batteria), che si sono messi insieme nel 2019.

Effetti come fuzz e riverbero sono alla base del loro sound che ricorda band “Garage Revival” come i White Stripes e i Black Keys, ma ci sono anche influenze più “Classic Rock” come Jimi Hendrix e Led Zeppelin.

Hanno all’attivo un album, “The Black Armadillos”, che contiene 8 tracce. I testi sono scritti in inglese e trattano di esperienze di vita quotidiana, esperienze oniriche, rapporto amore-denaro, ecc.

Il sound è potente, studiato anche per compensare la mancanza di un bassista. Hanno video fortissimi come “I feel Electric”, “Give me something” e “Rockin’, Rollin’”

Incuriosito dalla conversazione, li ho anche invitati ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, dove ho avuto la conferma del loro valore.

