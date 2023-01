Parte ufficialmente oggi 9 gennaio l’iscrizione scuola primaria in vista dell’annata 2023/2024, senza dimenticare la scuola media e quelle superiori, con la possibilità di procedere anche online in tanti casi. Andiamo con ordine, seguendo il paradigma che ci ha condotti anche lo scorso anno quando abbiamo trattato la medesima tematica all’interno del nostro magazine. In primo luogo, il via alle iscrizioni è scattato come da programma oggi 9 gennaio alle 9 del mattino e terminerà il 30 gennaio alle 20. Insomma, c’è una finestra temporale abbastanza ampia che dovrebbe venire incontro alle esigenze degli italiani.

Scatta ufficialmente l’iscrizione scuola primaria e media dal 9 gennaio: conosciamo i requisiti per presentare la domanda

La notizia del giorno riguarda l’iscrizione scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Dunque, dalle Elementari fino alle Superiori, tutti i cicli sono potenzialmente coinvolti in un discorso simile. Non rientrano nella faccenda la scuola dell’Infanzia, oltre alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Niente da fare anche per le classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici.

Quali requisiti occorre soddisfare per procedere con l’iscrizione scuola primaria e media? Dovrete accedere all’apposita pagina e munirvi di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Ricordate, poi, che occorre anche il codice meccanografico della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP). Potete recuperarlo tramite appositi strumenti online, visto che senza il codice non potrete terminare la procedura.

Staremo a vedere se nel corso dei prossimi giorni verranno a galla ulteriori indicazioni per procedere con l'iscrizione scuola primarie e scuole media, senza dimenticare chi si appresta ad affrontare il ciclo delle Superiori a partire dall'anno scolastico 2023/2024.