Il grande golf avrà di nuovo casa su Sky: questo fantastico sport torna ad essere protagonista dal prossimo giovedì 12 gennaio su Sky Sport Golf, il cui canale dedicato sarà il 206 del telecomando. Si tratta di una grande notizia per gli abbonati Sky che sono anche appassionati e tifosi di questa disciplina sportiva. Sul canale interamente dedicato andrà in onda la più grande stagione di golf, con più di 35 tornei live a stagione e gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, che comprende l’Open d’Italia maschile del prossimo maggio 2023, e inclusa la Ryder Cup 2023, ovvero il più prestigioso torneo a squadre del mondo, che si disputerà per la prima volta in Italia tra il 29 settembre e il 1 ottobre presso il Marco Simone Golf & Country Club di Roma.

Il primo appuntamento del 2023 è fissato dal 13 al 15 gennaio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove si disputerà la Hero Cup, ossia la gara a squadre in cui ci saranno giocatori provenienti dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda, che sfideranno un team di giocatori dell’Europa continentale. L’Executive Vice President Sport di Sky, Marzio Perrelli, si ritiene molto orgoglioso di poter lanciare il nuovo canale dedicato Sky Sport Golf in questo 2023, dicendosi soddisfatto di arricchire la casa dello sport con un canale interamente dedicato al golf, soprattutto nell’anno in cui si disputerà per la prima volta in Italia un evento eccezionale come la Ryder Cup.

L’obiettivo sarà quello di raccontare agli abbonati lo spettacolo che regala questo sport insieme all’irripetibile stile di Sky Sport, così da far appassionare i tifosi e far crescere sempre di più l’interesse per la disciplina. Detto ciò, ricordiamo che per poter accedere al nuovo canale Sky Sport Golf non è opportuno effettuare nessuna sintonizzazione, in quanto il canale apparirà in modo automatico dal 12 gennaio 2023.

