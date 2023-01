C’è una bella sorpresa in arrivo per la prossima disponibilità PS5 in un nuovo bundle previsto dallo stesso produttore Sony. L’informatore del settore hi-tech Roland Quandt ha appena fatto sapere che la console sarà presto disponibile in un nuovo pack che includerà 2 controller al posto di uno solo.

L’immagine di apertura articolo è stata condivisa proprio da Quandt e mostra appunto la prossima confezione di vendita della PlayStation 5. Accanto alla soluzione di gioco, in effetti, si visualizzano due controller e non uno come nell’attuale scatola nella quale viene presentata ancora oggi la console. L’informatore ci dice che le unità con questo plus saranno presto in commercio, tra l’altro anche con l’ultima revisione hardware della PS5 e con i numeri di modello CFI-1216A o CFI-1216B.

La disponibilità PS5 con i due controller riguarderà di certo sia l’edizione digitale che quella standard con un’unità ottica. I prezzi delle nuove soluzioni non sono stati ancora resi noti ma ci sono alcune indiscrezioni al riguardo. Si parla, in effetti, di pacchetti dal costo incluso tra i 619 e 669 euro o anche tra i 649 o 699 euro, in base alla scelta dell’edizione digitale oppure di quella standard.

Il rilascio di una disponibilità PS5 in confezione con due controller dovrebbe essere un nuovo segno del fatto che le scorte per la console in vendita aumenteranno sempre di più. In effetti, dal palco del CES di Las Vegas in questi giorni, proprio Sony ha ribadito che i colli di bottiglia della produzione del prodotto sono in via di risoluzione e nei prossimi mesi ci saranno sempre più unità in vendita sul mercato. Ebbene, proprio la novità appena spifferata da Roland Quandt va nella medesima direzione e per questo motivo le prospettive sono rosee.

