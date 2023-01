Oggi 9 gennaio ci sono problemi Aruba con la fatturazione elettronica: l’errore che viene restituito fa sapere che non è possibile concludere l’operazione prestabilita in quanto il servizio non è al momento disponibile, con l’invito a riprovare più tardi.

Come riportato da ‘downdetector.it‘, le segnalazioni degli utenti che indicano che ci sono problemi Aruba con la fatturazione elettronica sono in costante crescita: sebbene non si possa parlare di un vero e proprio down, resta doveroso riportare l’anomalia, che purtroppo sta impedendo agli utenti di usufruire del servizio, tra l’altro proprio nella giornata in cui tutti sono tornati operativi dopo le festività natalizie. Oggi 9 gennaio i problemi Aruba con la fatturazione elettronica sembrano non voler lasciare tranquilli i fruitori del servizio: non stupitevi nel caso in cui non riusciate a portare a termine l’operazione che vi eravate prefissati, non siete gli unici, né i soli, in quanto la defezione pare essere piuttosto diffusa.

Il reparto tecnico di competenza sarà sicuramente già stato messo al corrente del guasto e si sarà, quindi, messo a lavoro per risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile. Resteremo sul pezzo per fornirvi tutte le informazioni del caso. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo in poco tempo.

AGGIORNAMENTO 11.13: non sembrano esserci novità per quanto riguarda i problemi Aruba con la fatturazione elettronica della giornata di oggi 9 gennaio. Le segnalazioni, anche se al momento costanti, non accennano a diminuire, segno evidente che qualcosa ancora non va come dovrebbe. Se anche voi vi siete imbattuti nell’anomalia non potete che attendere l’intervento del reparto tecnico affinché le cose vengano finalmente sistemate. Il disturbo non dovrebbe essere grave, ma comunque c’è e si fa sentire.

Continua a leggere su optimagazine.com