L’aggiornamento iOS 17 non è di certo dietro l’angolo. Il prossimo major update Apple non sarà presentato prima di giugno nel tradizionale WWDC di inizio estate dedicato al mondo dello sviluppo Apple. Eppure, della prossima fatica degli esperti di Cupertino, si parla già e per questa volta non bene. In pratica, la notizia che serpeggia in queste ore vorrebbe l’arrivo di ben poche novità con la release. Cerchiamo di capire dunque quali siano le attuali voci in circolazione e in quale direzione stiano andando.

L’ipotesi di un aggiornamento iOS 17 meno rivoluzionario di quanto ci si aspetterebbe nasce in effetti da quanto recentemente riportato dall’esperto Mark Gurman. Lo sviluppo del sistema operativo per il primo visore Apple avrebbe preso molto tempo negli ultimi mesi. In pratica, gran parte delle risorse dei developer al soldo di Cupertino sarebbe stata assorbita da questo speciale e importantissimo obiettivo ed è proprio per questo motivo che un tempo minore e pure un team inferiore in termini di lavoratori sarebbe stato destinato invece all’OS per iPhone e iPad.

Naturalmente lo scenario appena riportato è da prendere con le pinze perché del tutto ufficioso. Davvero è impensabile che l’aggiornamento iOS 17 porti con se poche novità, semmai potrebbe mancare una vera rivoluzione in termini di funzioni ma i cambiamenti di natura grafica e nel design dell’interfaccia software non mancheranno di certo. Ancora, pur volendo mancare dei veri e propri stravolgimenti, c’è da credere comunque al fatto che si lavorerà molto al miglioramento delle performance dei telefoni, magari a nuove strategie di risparmio energetico.

Mancano almeno 4 mesi alla prima develper preview di iOS 17 alla WWDC Apple del 2023. Subito dopo, inizierà il lungo periodo estivo di beta testing con l’arrivo definitivo dell’aggiornamento nella versione finale solo in settembre, in concomitanza con i nuovi iPhone 15.