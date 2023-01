Stando agli ultimi rumor giunti dall’insider Abhishek Yadav, tra non molto ci sarà anche una variante T della gamma Oppo Reno 8. Sia la variante economica Oppo Reno 8T 4G che quella 5G verranno presto lanciate nel mercato globale ed entrambe sfoggeranno un design relativamente moderno, un display curvo con cornici piuttosto contenute e un foro per la selfie-cam; posteriormente ci sarà un modulo fotocamera circolare a due elementi. Secondo l’insider, l’OPPO Reno 8 5G avrà una somiglianza abbastanza spiccata con il Realme 10 Pro+ 5G e con l’Oppo A1 Pro 5G. Andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche giunte in esclusiva prima del lancio.

Il prossimo Oppo Reno 8T 5G sarà alimentato dal chipset Snapdragon 695 5G, con 8GB di memoria RAM LPDDR4x, e memoria di archiviazione di tipo UFS 2.2, display OLED a 10 bit da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Monterà una batteria da 4800mAh con ricarica rapida da 33W per variante 4G e 67 W via cavo per variante 5G. Il sistema operativo sarà Android 13, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico sul retro disporrà una tripla fotocamera cui sensore principale sarà da 108MP, gli altri due da 2MP. Quanto alla variante Oppo Reno 8T CPH2481 4G, sarà alimentata dal chipset Mediatek Helio G99, GPU Mali-G57 MC2, con 8GB di memoria RAM, ricarica rapida via cavo da 33W e sistema operativo Android 13 pronto all’uso.

Oppo lancia la serie Global Reno T in India con un nome diverso, quindi è possibile aspettarci che l’Oppo Reno 8T 4G possa essere lanciato in India come Oppo F23 o F22 mentre Oppo Reno 8T 5G verrà lanciato come Oppo F23 Pro in India, ma fino ad oggi non è apparso sul sito Web di certificazione indiano BIS (Bureau of Indian Standard). Inoltre, la variante Oppo Reno 8T 4G avrà un retro in ecopelle già visto su Oppo Reno 7 4G, mentre l’Oppo Reno 8T 5G avrà lo stesso design che abbiamo visto su Oppo A1 Pro 5G e Realme 10 Pro+ 5G. Infine, i prossimi Oppo Reno 8T 4G e 5G saranno lanciati, molto probabilmente, nell’ultima settimana di questo mese, mentre possiamo aspettarci un lancio nel mercato indiano il mese prossimo.

