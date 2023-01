L’OPPO A78 5G è ufficiale, anche se solo in Malesia per adesso: si tratta della versione ribrandizzata dell’OPPO A58 5G, che ricordiamo essere stato lanciato mesi fa sul mercato cinese. Il device dispone di uno schermo LCD da 6.56 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di refresh rate a 60/90Hz. Il telefono è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 (octa-core a 7nm da 2,2GHz e GPU Mali-G57 MC2 a 950MHz) con 6/8GB di RAM LPDDR4x (+5GB virtuali), 128/256GB di storage interno UFS 2.2 (espandibile tramite microSD).

La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8) e di un sensore in bianco e nero da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale include un sensore singolo da 8MP (apertura f/2.0). Tra le connettività presenti troviamo il supporto DualSIM, il 5G, il Wi-Fi ac dual-band, il Bletooth 5.3, l’USB-C, il GPS con Beidou, Glonass, Galileo e QZSS, il jack per le cuffie da 3.5mm. A bordo c’è anche il lettore di impronte digitali laterale con sblocco del viso in 2D. Non mancano la certificazione IP54 e l’audio di tipo stereo. La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica SuperVooc a 33W.

Il sistema operativo di riferimento è Android 12 con ColorOS 12.1. Le dimensioni complessive ammontano a 163,8 x 75 x 7,99mm distribuite in un peso di 188gr. Le colorazioni disponibili sono Glowing Black e Glowing Purple. Il nuovo OPPO A78 5G non dovrebbe presentare un prezzo troppo alto, ma non sappiamo se verrà mai venduto in Europa e quindi in Italia (bisognerà aspettare un po’ di tempo per saperlo con certezza). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

