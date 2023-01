Max giusti torna dopo il successo della scorsa edizione di Boss in Incognito, andata in onda solo la scorsa primavera, e porta sullo schermo un altro grande dell’imprenditoria nostrana, Claudio Papa di Dolceamaro. Sarà lui il Boss che aprirà questa nuova edizione in onda da oggi, 9 gennaio, su Rai2 in prime time per un totale di cinque nuove puntate.

Le regole del ‘gioco’ di Boss in incognito non cambiano e il docu-reality tornerà a raccontare le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Insieme a loro scenderà in pista anche Max Giusti che si trasformerà in Josè, un operaio di origine cilene che andrà in missione per conto del boss, sostituendolo in alcune occasioni.

Protagonista di questa prima puntata sarà Claudio Papa, boss di Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno con sede a Monteroduni, in provincia di Isernia. L’azienda conta 70 dipendenti in uno stabilimento che occupa una superficie di 8.000 mq circondato da oltre 1.500 ettari di mandorleti e noccioleti biologici per un fatturato annuo di 9 milioni di euro.

"Un'artista è un'artista sempre, non muore mai" 💕

I racconti, le emozioni, le storie e le lacrime… tutto questo è il mix di #BossInIncognito

Questa sera torna la nuova stagione con i nuovi episodi con il nostro @Max_Giusti 😍



📌 Ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/uo9SUCClzd — Boss in incognito (@Bossincognito) January 9, 2023

Claudio Papa sarà in prima linea incontrando Maria, con cui realizzerà i chicchi di caffè ricoperti di cioccolato; Elena, per il confezionamento delle tavolette di cioccolato e dei confetti; Gianluca, con cui preparerà i coloratissimi macarons; e Liliana, che produrrà con il boss le tavolette di cioccolato. Max Giusti, nei panni di Josè siederà al fianco di Carmela per confezionare il prodotto di punta, i confetti. A quel punto il Boss conoscerà meglio chi lavora per loro e scoprire, più dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda.

Nelle prossime puntate ci saranno: un’azienda che opera nel settore della pasticceria, un’azienda di borse e accessori, un’altra impegnata nella coltivazione e lavorazione di funghi e un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di tapparelle e frangisole.