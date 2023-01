We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

Una strana scoperta è stata LUKA ZOTTI, di cui avevo già sentito parlare perché a volte accompagna con la sua musica Lucia Giovannini nei seminari che fa.

Luka ha anche inventato uno strumento che combina chitarra, tastiera e altre sonorità, il Tree Pad Key Guitar. Lui è pure un suonatore di handpan, percussioni dal suono angelico.

Ecco una breve bio di Luka Zotti:

Compositore e produttore di diversi album di musica per meditazione, yoga e rilassamento, combina in un suo stile personale sonorità ambient e world music.

Le composizioni si rifanno alla natura e ai suoi ritmi, alla bellezza e a dimensioni superiori dell’essere, creando atmosfere rilassanti che conducono ad uno stato di pace interiore e di ritrovata serenità.

La sua formazione gli ha permesso di unire musica, yoga e arte, dando vita ai progetti che diffonde attivamente: concerti meditativi, seminari, lezioni e ritiri di yoga con musica.

Luka ha progettato e realizzato a mano la propria gamma di strumenti unici, ciascuno dei quali è un opera d’arte. Tutte le sue creazioni combinano chitarra, tastiera e generatori sonori che gli consentono di ottenere diversi suoni contemporaneamente, il giornale ufficiale dell’Università del Design della Virginia (USA) ha dedicato una pubblicazione a questi strumenti nel Giugno 2022.

Questi strumenti vengono utilizzati dal vivo da Luka insieme ad handpan, harmonium indiano, voce e campane tibetane.

La sua musica è utilizzata durante sessioni e ritiri di yoga, seminari, corsi di crescita personale e di risveglio della coscienza, è inoltre utilizzata per meditazioni guidate da diversi insegnanti yoga e life coach (come nell’album “Meditazione Alchemica” di Lucia Giovannini).

Luka ha conseguito il diploma in Musica presso la “Civica Scuola di Musica – Polo delle Arti” di Desio (MI) e la qualifica di “Istruttore Yoga” con la tesi “Yoga & Musica”. Possiede inoltre un diploma di “Maestro d’Arte” rilasciato dall’ “Istituto Statale d’Arte” di Cantù (Co). www.lukazotti.com

