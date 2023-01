I Huawei P60 verranno presentati durante il Q1 2023: stando a quanto riferito da Digital Chat Station, il prossimo top di gamma del produttore cinese dovrebbe montare una fotocamera posteriore costituita dai sensori Sony IMX789 e Sony IMX888, entrambi da 50MP e con dimensioni di circa 1/1.4 pollici. La fotocamera dei Huawei P60 dovrebbe anche includere la tecnologia ad apertura variabile, che permette al sensore di aprirsi e chiudersi in base alle esigenze (con 10 opzioni possibili), garantendo all’immagine qualità, colori, luce ed effetto di sfocatura, andando ben oltre la media comune.

La serie dei Huawei P60 vanterà la funzione XMAGE, che ha debuttato a bordo dei Huawei Mate 50 Pro. Il Huawei P60 Pro sarà senz’altro il modello più interessante: il device includerà probabilmente uno schermo OLED di BOE con diagonale da 6.6 pollici, risoluzione 2K e refresh rate a 120Hz, oltre ad essere equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen. 2. La RAM vanterà la tecnologia LPDDR5X e lo storage interno sarà di tipo UFS 4.0 (tutti standard di ultima generazione). La fotocamera frontale avrà un sensore singolo da 32MP, mentre la fotocamera posteriore sarà tripla (sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 40MP ed un sensore periscopico da 48MP).

Ci sarà anche il supporto alla comunicazione satellitare, il lettore di impronte digitali nello schermo, una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 100W via cavo ed a 50W in modalità wireless. Purtroppo mancherà la connettività 5G per via del ban USA che ancora si fa sentire in modo importante. Saresti comunque disposti a portarvi a casa il Huawei P60? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto: noi ci risponderemo a nostra volta per aprire un dibattito costruttivo.

