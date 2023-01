Senza la musica di Al Bano Carrisi probabilmente non avremmo un pezzo di cultura italiana. Cantautore sempre ispirato e dotato di una voce inconfondibile, Albano Antonio Carrisi è ancora oggi uno dei nomi più importanti della musica leggera con canzoni mai passate di moda al punto di diventare nazional-popolari. Il sodalizio e l’amore per Romina Power, la causa con Michael Jackson, il gossip e i brani più famosi: ecco la sua storia.

Chi è Al Bano

Albano Antonio Carrisi nasce a Cellino San Marco (Bari) il 20 maggio 1943. Dopo aver scoperto la passione per la musica da piccolissimo, a 17 si trasferisce a Milano dove lavora in un ristorante. Il produttore Pino Massara lo nota e nel 1965 il giovane Al Bano si esibisce come spalla di Adriano Celentano.

Nel 1967 il brano Nel Sole diventa un successo nazionale, e proprio durante le riprese dell’omonimo conosce Romina Power. Tra i due nascerà un amore destinato ad entrare nella storia. Nel 1970 i due si sposano, e nel 1974 comincia il loro sodalizio artistico.

Insieme nel 1984 vincono il Festival di Sanremo con Ci Sarà e incideranno altri brani che oggi fanno parte della memoria collettiva, come Nostalgia Canaglia e Felicità. I due si separeranno nel 1999, dopodiché Al Bano inizia una relazione con Loredana Lecciso.

Cantautore e personaggio televisivo, nel 2020 è ospite fisso di Amici Di Maria De Filippi e giurato per The Voice Senior insieme alla figlia Jasmine.

La causa contro Michael Jackson

Nel 1992 Al Bano intenta una causa contro Michael Jackson: secondo il cantautore di Cellino San Marco, Will You Be There sarebbe un plagio de I Cigni Di Balaka.

La vicenda si conclude nel 1999: Michael Jackson non ha copiato Al Bano, bensì entrambi gli artisti avrebbero peccato in originalità dal momento che i loro brani presentano similitudini con alcuni pezzi blues americani.

