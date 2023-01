La nuova serie di Bob Odenkirk, che doveva chiamarsi Straight Man, ha un altro titolo: Lucky Hank. Basata sul romanzo omonimo Straight Man di Richard Russo, la dramedy, prodotta da AMC, debutterà negli Stati Uniti in primavera.

Lucky Hank è un “racconto di crisi di mezza età” che si svolge in un immaginario campus universitario nella Pennsylvania Rust Belt. Odenkirk interpreterà il ruolo del protagonista William Henry Devereaux Jr., l’improbabile presidente del dipartimento di inglese del college. Aaron Zelman (Damages) e Paul Lieberstein (The Office) hanno adattato il libro allo schermo e sono anche co-showrunners.

Nel cast anche Mireille Enos nei panni della moglie di Hank, che “comincia a mettere in discussione il percorso che sta intraprendendo e le scelte che ha fatto”. Altri membri del cast includono Diedrich Bader, Cedric Yarbrough e Suzanne Cryer.

Ho amato la versione di Paul e Aaron dell’eccellente e divertente romanzo di Richard”, ha detto Odenkirk in una dichiarazione. “Ancora un progetto con AMC incentrato sulla profondità e sulla sensibilità del personaggio. Questo ambiente (l’accademia) sembra molto pertinente alle conversazioni che stiamo attualmente avendo. Sono attratto dal tono dell’umanità e dell’umorismo nel romanzo e non vedo l’ora di interpretare questo ruolo, qualcosa di più leggero dei miei progetti recenti, ma comunque sempre qualcosa di intelligente”.

Lucky Hank è la terza serie di Bob Odenkirk con AMC; l’attore si è unito al cast di Breaking Bad nella seconda stagione nei panni del losco avvocato Saul Goodman, ruolo che poi ha ripreso per lo spin-off Better Call Saul, che gli ha fatto ottenere quattro nomination agli Emmy e cinque ai Golden Globe come attore protagonista in una serie drammatica.

