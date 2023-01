Sono segnali a dir poco incoraggianti, quelli che arrivano in queste ore a proposito del Samsung Galaxy S20, in relazione all’uscita del nuovo aggiornamento con One UI 5.1. Già, perché se da un lato il produttore coreano ha assicurato il pacchetto software in primis ai possessori di un Galaxy S22 e Galaxy S21, allo stesso tempo pare non essersi dimenticato di chi si ritrova con modelli più datati. E così, dopo avervi parlato di alcuni upgrande nello scorcio finale del 2022 sul nostro sito, questa mattina occorre finalmente guardare in avanti grazie ad alcune indiscrezioni trapelate.

Prime indicazioni sul rilascio ottimizzato per i Samsung Galaxy S20 a proposito dell’aggiornamento One UI 5.1

Quali sono, ad oggi, le indicazioni che possiamo prendere in esame per il Samsung Galaxy S20 con l’arrivo del nuovo anno? Secondo le prime informazioni condivise da SamMobile, in agenda pare esserci in prima istanza l’uscita dell’aggiornamento One UI 5.1. La normale pianificazione del colosso coreano, è bene ricordarlo, evidenzia che Android 13 sia stato il suo ultimo grande aggiornamento software. Insomma, nei prossimi mesi non dovrebbero crearsi i presupposti per toccare con mano Android 14 e release successive per i modelli commercializzati poco meno di tre anni fa.

Questo, tuttavia, non bloccherà lo sviluppo della serie. A quanto pare, infatti, Samsung ha iniziato a testare internamente l’aggiornamento One UI 5.1 per tutti coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Le informazioni sui server Samsung rivelano che il prossimo aggiornamento software in fase di test ha la versione firmware G980FXXUFHWA1. Dettaglio non di poco conto, se non altro perché la decima lettera nella versione del firmware è H.

L’informazione appena riportata indica che il software sia importante e, considerando la pianificazione a medio termine per i Samsung Galaxy S20, dobbiamo necessariamente all’aggiornamento con One UI 5.1. Siete d’accordo?