Dopo il successo della première di Lolita Lobosco 2, Rai1 ci riprova con Il Nostro Generale, la serie in quattro serate che a quarant’anni dalla strage di Via Carini (3 settembre 1982), racconterà la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa che avrà il volto di Sergio Castellitto. L’obiettivo del Generale era quello di contrastare l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia.

L’appuntamento con la serie Rai è fissato per oggi, 9 gennaio e poi il 10, per la seconda puntata, e, infine, la prossima settimana, il 16 e 17 gennaio. Ne Il Nostro Generale avremo modo di conoscere, o ricordare, il gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l’epoca, andare allo scontro con i giovani brigatisti che avevano l’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati.

A supportare la serie Rai ci penseranno immagini e filmati di repertorio originali che si intrecciano a quelle personali dei protagonisti, a fare da collante, invece, la consulenza storica del giornalista Giovanni Bianconi e dei familiari del Generale dalla Chiesa, di alcuni dei membri del Nucleo speciale antiterrorismo, di alcuni magistrati che hanno partecipato alle indagini e poi istituito i processi.

Tra i ragazzi del Nucleo spicca il pugliese Nicola (che avrà il volto di Antonio Folletto). Sarà la sua voce narrante a guidare lo spettatore nella complessità del periodo storico tra tensioni sociali e oscure trame politiche. In cast e personaggi de Il Nostro Generale troveremo anche Dora Fabbo, l’amatissima prima moglie, interpretata da Teresa Saponangelo: i figli Nando (Luigi Imola), Rita (Camilla Semino Favro) e Simona (Cecilia Bertozzi); i nipotini; la giovane seconda moglie Emanuela Setti Carraro (Claudia Marchiori), che morirà insieme a lui a Palermo.

I suoi "ragazzi", la guerra per la difesa della democrazia, le vittorie e le sconfitte, la famiglia. #IlNostroGenerale una vicenda umana e di Stato che non deve lasciare indifferenti.

Al fianco del Generale ci saranno anche Flavio Furno nei panni di Sechi, ispirato alla figura del Capitano Gian Paolo Sechi, che ha preso parte alla prima fase del Nucleo antiterrorismo, primo ufficiale del generale; Andrea di Maria nei panni di Trucido, personaggio ispirato a uno dei membri del Nucleo antiterrorismo, spetterà a lui gestire Patrizio Peci, il capo colonna di Torino interpretato da Valerio di Benedetto.